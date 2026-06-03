Le gare dello Junior Tennis Perugia sono iniziate con i tabelloni principali del Memorial Poppy Vinti, alla sesta edizione. La competizione coinvolge i giovani tennisti under 16 e fa parte del circuito ITF Tennis Europe, con gare di singolare maschile e femminile, oltre ai doppi. La manifestazione si svolge nel rispetto delle categorie giovanili e mira a offrire spazio ai giovani talenti emergenti.

Si entra nel vivo delle gare allo Junior Tennis Perugia. Sono scattati infatti i due tabelloni di Main Draw del Memorial Poppy Vinti, giunto alla sesta edizione, che ancora una volta vede protagonista il circuito ITF Tennis Europe, con singolare maschile e femminile (e doppio) Under 16. Ieri, al circolo di via XX settembre, riflettori puntati sul beniamino di casa Valentino Grasselli, secondo favorito del torneo, che ha regolato con grande solidità Paolo Valzelli del Ct Vicenza. Ha faticato invece più del previsto la prima testa di serie, il calabrese Gennaro Scalese reduce dalla finale di Tolentino; in rimonta il suo successo in un match molto combattuto al cospetto del ligure Matteo Rusca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Allo Junior spettacolo con gli under 16 Tarpani: "Diamo spazio anche ai giovani"

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