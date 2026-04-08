I notturni alla radio | spettacolo teatrale allo spazio Matta

Sabato 11 aprile, allo spazio Matta, si terrà lo spettacolo teatrale “I notturni alla radio” nell’ambito della rassegna “Matta in scena 2026”, dedicata al teatro e curata da Annamaria Talone. La rappresentazione fa parte della sezione teatro e si svolge nell’ambito di un evento organizzato presso lo spazio culturale. L’appuntamento è previsto per il pubblico interessato a questa produzione teatrale.

Sabato 11 aprile si terrà, allo spazio Matta, per la rassegna “Matta in scena 2026” sezione teatro a cura di Annamaria Talone, la rappresentazione teatrale “I notturni alla radio”. Una produzione a cura di Rodolfo Sacchettini.All’improvviso salta luce. È buio. E nel buio squilla il telefono. Ma. 🔗 Leggi su Ilpescara.it San Giorgio del Sannio, ritorna la stagione teatrale allo Spazio EidosTempo di lettura: 2 minutiRitorna la stagione teatrale presso lo Spazio Eidos in Via dei Sanniti a San Giorgio del Sannio. Allo Spazio Cti lo spettacolo "Cha-u-kao"Cha-U-Kao, musa ispiratrice del pittore Toulouse-Lautrec, compare in molti dei suoi quadri.