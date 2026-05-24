Diamo voce ai giovani | appuntamento a Castrocaro con l' assessora regionale Gessica Allegni

Notizia in breve

Lunedì alle 20:30 si terrà a Castrocaro un incontro dedicato ai giovani nella sala consiliare del Comune. Il tema sarà “Il tuo futuro è in gioco”. L’assessora regionale sarà presente per discutere delle opportunità e delle sfide che i giovani affrontano. L’evento si rivolge a chi vuole esprimere le proprie idee e conoscere le possibilità future. L’appuntamento è aperto a tutti i giovani interessati a partecipare e ascoltare.