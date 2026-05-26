Oggi si è tenuta una conferenza stampa presso l'Ippodromo Snai San Siro, promossa da Flutter Southern Europe & Africa. È stata annunciata la ripresa delle corse e degli eventi ippici nella struttura, con dettagli sui programmi in programma nei prossimi giorni. Durante l'incontro sono stati presentati anche i piani di trasformazione dell’ippodromo, senza ulteriori specifiche sui progetti. La conferenza ha coinvolto rappresentanti dell’organizzazione e del settore ippico.

MILANO (ITALPRESS) – Si è svolta oggi la conferenza stampa promossa da Flutter Southern Europe & Africa (SEA) dedicata alla presentazione dei grandi eventi della stagione ippica al via in questi giorni nel capoluogo lombardo e al percorso di trasformazione dell'Ippodromo Snai San Siro. La conferenza stampa è stata anche l'occasione per ribadire il percorso di crescita che sta interessando il settore ippico italiano, con l'Ippodromo Snai San Siro sempre più protagonista come riferimento nazionale della grande ippica, grazie a un calendario di eventi di richiamo internazionale e a una progettualità orientata ad ampliare il pubblico e le occasioni di fruizione della struttura. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La grande ippica all'Ippodromo Snai San Siro: corse, eventi e intrattenimento

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Gran Premio Cavalli e Sport | IPPODROMO SNAI SAN SIRO | 7 febbraio 2026

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