Temporali piogge intense e vento forte in Appennino | oggi giornata di allerta gialla

Il 6 maggio nel Parmense si sono verificati temporali, piogge intense e vento forte che hanno interessato le zone di pianura, collina e montagna. La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla, segnalando il rischio di piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori. La situazione riguarda diverse aree della provincia, con interventi in corso per monitorare le condizioni meteo e le eventuali criticità.

Oggi, mercoledì 6 maggio, è attiva nel Parmense - per le zone di pianura, collina e montagna, un'allerta gialla della Protezione Civile per piene dei fiumi, frane, piene dei corsi minori e vento. "Per la giornata di mercoledì 6 maggio - si legge nel testo dell'allerta - sono previste.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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