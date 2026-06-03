Allerta meteo gialla in Campania | temporali e disagi previsti oggi

La Protezione civile della Campania ha emesso un’allerta meteo gialla valida dalle 10 alle 20 di oggi, mercoledì 3 giugno. Sono previsti temporali e possibili disagi nella regione. La comunicazione si basa sulle previsioni del Centro funzionale riguardanti le condizioni meteorologiche attuali e le loro evoluzioni. Non sono stati segnalati altri dettagli riguardo alle aree interessate o agli interventi in corso.

La Protezione civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro funzionale sugli scenari meteorologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato una allerta meteo di colore giallo valida dalle 10 alle 20 di oggi, mercoledì 3 giugno, sui quadranti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Segui gli aggiornamenti su Meteo.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Allerta meteo gialla su tutta la Campania, attesi temporali e raffiche di vento

Notizie e thread social correlati

Allerta meteo gialla a Napoli e in Campania, temporali previsti fino a questa seraNella giornata di oggi, la Protezione Civile della regione ha emesso un’allerta meteo gialla per Napoli e altre aree della Campania.

Meteo, ancora allerta gialla in città. Previsti temporali e rischio idrogeologicoUna perturbazione porta temporali e rischio idrogeologico in città, con allerta gialla ancora in vigore.

Temi più discussi: Allerta meteo gialla per temporali dalle 16 di oggi, martedi 2 giugno, alle 7.59 di domani, mercoledi 3 giugno; Avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi dalle ore 10:00 fino alle ore 20:00 di mercoledì 3 giugno 2026; Meteo, in Veneto allerta gialla per temporali su tutto il territorio regionale; Maltempo, allagamenti a Milano e disagi in Lombardia e Piemonte.

2/6/26.Meteo Veneto. Preallarme(allerta arancio) in tutta la Regione per temporali per tutta la giornata fino alle prime ore di mercoledì 3. Per domani 3/6 l’allerta sarà gialla(fase di attenzione)per temporali su tutto il territorio e per rischio idrogeologico (tranne B x.com

Previsioni meteo martedì 2 giugno, a Milano e in Lombardia arrivano i temporali. Diramata l'allerta gialla. reddit

Allerta meteo in Campania dalle 10 di oggi: previsti temporali e raffiche di ventoLa Protezione civile della Regione Campania ha emanato una allerta meteo di colore Giallo valida dalle 10 alle 20 di oggi, mercoledì 3 giugno sui quadranti centro-settentrionali ... ilmattino.it

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali oggi 3 giugno: le regioni a rischioLa Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse e valutato per oggi, mercoledì 3 giugno, allerta meteo arancione su ... fanpage.it