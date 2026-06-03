Allerta meteo gialla in Campania | temporali e disagi previsti oggi

Da avellinotoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Protezione civile della Campania ha emesso un’allerta meteo gialla valida dalle 10 alle 20 di oggi, mercoledì 3 giugno. Sono previsti temporali e possibili disagi nella regione. La comunicazione si basa sulle previsioni del Centro funzionale riguardanti le condizioni meteorologiche attuali e le loro evoluzioni. Non sono stati segnalati altri dettagli riguardo alle aree interessate o agli interventi in corso.

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La Protezione civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro funzionale sugli scenari meteorologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato una allerta meteo di colore giallo valida dalle 10 alle 20 di oggi, mercoledì 3 giugno, sui quadranti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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Allerta meteo gialla su tutta la Campania, attesi temporali e raffiche di vento

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