Allerta meteo gialla a Napoli e in Campania temporali previsti fino a questa sera
Nella giornata di oggi, la Protezione Civile della regione ha emesso un’allerta meteo gialla per Napoli e altre aree della Campania. Sono previste piogge e temporali che interesseranno gran parte del territorio fino alla sera. Le autorità hanno invitato a prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e a seguire eventuali aggiornamenti. La situazione è monitorata in tempo reale per garantire interventi tempestivi se necessari.
Piogge e temporali previsti fino a stasera su gran parte del territorio regionale. Per questo, la Protezione Civile della Campania ha emanato un'allerta meteo gialla.🔗 Leggi su Fanpage.it
Proroga allerta meteo in Campania
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