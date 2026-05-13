Allerta meteo gialla a Napoli e in Campania temporali previsti fino a questa sera

Nella giornata di oggi, la Protezione Civile della regione ha emesso un’allerta meteo gialla per Napoli e altre aree della Campania. Sono previste piogge e temporali che interesseranno gran parte del territorio fino alla sera. Le autorità hanno invitato a prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e a seguire eventuali aggiornamenti. La situazione è monitorata in tempo reale per garantire interventi tempestivi se necessari.

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