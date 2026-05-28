La Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta valido dalle 13:00 alle 20:00 di oggi su tutto il territorio campano. Torna il maltempo in Campania. La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo di livello Giallo valida per la giornata di oggi, 28 maggio 2026, dalle ore 13:00 alle 20:00, sull’intero territorio regionale. Il provvedimento è stato adottato sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale, che ha evidenziato condizioni di instabilità con possibili fenomeni temporaleschi anche intensi a livello locale. Le previsioni meteo. Secondo quanto comunicato dalla Protezione Civile, sono previsti locali rovesci e temporali, caratterizzati da rapidità di evoluzione e da una forte incertezza previsionale. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Maltempo in Campania, scatta l’allerta meteo gialla: rischio temporali e grandine

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Allerta meteo gialla su tutta la Campania, attesi temporali e raffiche di vento

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