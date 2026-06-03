Allerta meteo gialla in Campania dalle ore 10 | le zone interessate

Da anteprima24.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dalle ore 10, è in vigore un’allerta meteo gialla in alcune zone della Campania. La Protezione civile regionale ha emesso il comunicato per segnalare possibili condizioni di criticità legate a maltempo. L’allerta riguarda specifiche aree della regione, senza indicazioni di danni o incidenti immediati. La comunicazione invita alla prudenza e a seguire eventuali aggiornamenti sulle condizioni meteorologiche.

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Tempo di lettura: 2 minuti La Protezione civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari meteorologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato una allerta meteo di colore Giallo valida dalle 10 alle 20 di oggi, mercoledì 3 giugno sui quadranti centro-settentrionali della regione.   Queste le zone interessate: 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area vesuviana), 2 (Alto Volturno e Matese), 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), 4 (Alta Irpinia e Sannio).   Si prevedono rovesci e temporali, anche intensi a scala locale.  I fenomeni  temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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