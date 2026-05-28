Alle 13 scattano le allerte meteo gialle per temporali in alcune zone della Campania. La Protezione civile regionale ha emesso il bollettino, segnalando possibili precipitazioni intense e raffiche di vento. L’allerta riguarda specifiche aree della regione, dove si prevede un peggioramento delle condizioni atmosferiche nel pomeriggio. Non sono stati ancora segnalati danni o incidenti. Le autorità invitano la popolazione a prestare attenzione alle eventuali variazioni delle condizioni meteo.

Si prevedono locali rovesci e temporali, anche intensi a scala locale. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione. Saranno possibili anche grandine, raffiche di vento e fulmini che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte. VIDEO Camion in bilico e lavori interminabili: l’esasperazione di chi è. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Allerta meteo gialla per temporali dalle ore 13: le zone campane interessate

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ALLERTA METEO: TEMPORALI E PIOGGE FORTI IN ARRIVO!

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