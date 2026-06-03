Allerta Meteo Gialla ad Avellino | parchi e Campo CONI chiusi

Notizia in breve

Il Comune di Avellino ha deciso di chiudere i parchi e il Campo CONI in seguito all’allerta meteo gialla emessa dalla Regione Campania per oggi. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza a causa delle condizioni meteorologiche previste. Nessuna attività è consentita nelle aree interessate fino a nuova comunicazione. Le autorità locali monitorano costantemente la situazione e hanno invitato i cittadini a rispettare le disposizioni. La chiusura riguarda le aree pubbliche all’aperto coinvolte dall’allerta.