Allerta Meteo Gialla ad Avellino | parchi e Campo CONI chiusi
Il Comune di Avellino ha deciso di chiudere i parchi e il Campo CONI in seguito all’allerta meteo gialla emessa dalla Regione Campania per oggi. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza a causa delle condizioni meteorologiche previste. Nessuna attività è consentita nelle aree interessate fino a nuova comunicazione. Le autorità locali monitorano costantemente la situazione e hanno invitato i cittadini a rispettare le disposizioni. La chiusura riguarda le aree pubbliche all’aperto coinvolte dall’allerta.
Avellino, 3 giugno 2026. L’allerta meteo gialla diramata dalla Regione Campania per la giornata odierna spinge il Comune di Avellino a correre ai ripari. Con un avviso ufficiale emesso dal Settore Politiche Europee, Cultura e Turismo e Gestione del Patrimonio, l’amministrazione ha disposto la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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