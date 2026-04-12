Il capoluogo si blinda per l’arrivo dello scirocco | allerta gialla e parchi chiusi

Il capoluogo salentino si prepara a un lunedì caratterizzato da forti venti, con una previsione di vento intenso che interesserà la città. La protezione civile ha emesso un avviso di allerta gialla per rischio vento, valido dalla mezzanotte di lunedì 13 aprile 2026 e per le venti ore successive. In conseguenza di questa allerta, sono stati chiusi alcuni parchi pubblici per motivi di sicurezza.

LECCE – Il lunedì in arrivo si preannuncia decisamente ventilato per il capoluogo salentino. La protezione civile ha infatti emesso un avviso di allerta gialla per rischio vento che scatterà allo scoccare della mezzanotte di lunedì 13 aprile 2026 e resterà in vigore per le successive venti ore.I.🔗 Leggi su Lecceprima.it Allerta per venti forti, a Napoli chiusi cimiteri e parchiTempo di lettura: < 1 minuto Chiusi i parchi cittadini e il Pontile Nord di Bagnoli e interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche. Allerta meteo: chiusi i parchi, la villa e il cimitero per le prossime 24 oreTempo di lettura: 2 minutiIn ragione dell’allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale che prevede “venti forti sud-occidentali, con...