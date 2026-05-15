Il livello di allerta gialla per maltempo interessa diverse zone del Veneto, in particolare alcune aree di Verona. Sono stati chiusi i parchi pubblici per motivi di sicurezza, con sanzioni penali previste per chi viola il divieto. I temporali previsti aumentano il rischio di allagamenti e di fenomeni idrogeologici nelle zone interessate. Le autorità raccomandano ai cittadini di prestare attenzione alle indicazioni e di evitare spostamenti non necessari nelle aree a rischio.

? Domande chiave Quali zone di Verona rischiano allagamenti durante i temporali previsti?. Perché l'accesso ai parchi pubblici è stato vietato con sanzioni penali?. Come influirà il maltempo sulla viabilità e sui sottopassi cittadini?. Chi deve intervenire per mettere in sicurezza le aree verdi colpite?.? In Breve Allerta valida dalle 8 di giovedì 14 fino a mezzanotte di venerdì 15 maggio.. L'assessore Benini e Amia monitorano i parchi dopo il fortunale dell'11 maggio.. Vietato l'uso di aree verdi e sottopassi sotto pena dell'articolo 650 Codice Penale.. Il COC coordina le squadre per gestire allagamenti e viabilità nelle zone vulnerabili..... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Veneto, allerta gialla per maltempo: parchi chiusi e rischi idrogeologici

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