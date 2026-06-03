Allerta meteo a Roma e nel Lazio mercoledì 3 giugno | piogge e temporali per la perturbazione atlantica

Da fanpage.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Mercoledì 3 giugno è stata diramata un’allerta meteo gialla per Roma e il Lazio. La Protezione Civile ha segnalato precipitazioni sparse e temporali, con particolare intensità nelle zone orientali della regione. La perturbazione atlantica ha portato piogge e condizioni di instabilità atmosferica che hanno interessato le aree interessate. Nessun dato di danni o incidenti è stato ancora comunicato.

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È scattata l'allerta meteo gialla per mercoledì 3 giugno a Roma e nel Lazio a causa di precipitazioni sparse e temporali soprattutto nelle zone orientali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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