Allerta meteo a Roma e nel Lazio mercoledì 3 giugno | piogge e temporali per la perturbazione atlantica

Mercoledì 3 giugno è stata diramata un’allerta meteo gialla per Roma e il Lazio. La Protezione Civile ha segnalato precipitazioni sparse e temporali, con particolare intensità nelle zone orientali della regione. La perturbazione atlantica ha portato piogge e condizioni di instabilità atmosferica che hanno interessato le aree interessate. Nessun dato di danni o incidenti è stato ancora comunicato.

È scattata l'allerta meteo gialla per mercoledì 3 giugno a Roma e nel Lazio a causa di precipitazioni sparse e temporali soprattutto nelle zone orientali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Allerta meteo massima domani mercoledì Attenzione per tutta Italia tempesta invernale molto violenta

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Meteo a Roma e nel Lazio, scatta l'allerta gialla per possibili piogge e temporaliIl maltempo torna a interessare Roma e il Lazio, con il sistema di protezione civile regionale che ha emesso un’allerta gialla.

Meteo a Roma e nel Lazio, scatta l'allerta gialla: previste piogge e temporaliDomani mattina, mercoledì 13 maggio, e nelle ore successive, è prevista una perturbazione che interesserà Roma e il Lazio.

Temi più discussi: Meteo a Roma, scatta l'allerta gialla per le prossime 18 ore; Caldo da bollino rosso e allerta meteo gialla a Roma: giovedì 28 maggio giornata da incubo; Caldo, rientra l'allerta rossa. Tempo instabile, rischio temporali; Caldo a Roma, ma da stasera è già allerta bombe d’acqua.

Meteo rovente,caldo in ulteriore aumento:domani bollino rosso a Bologna, Firenze,Roma e Torino. Tra oggi e domani il clou del caldo su gran parte della Penisola. Allerta gialla per temporali in cinque regioni:Basilicata, Emilia-Romagna,Friuli Venezia Giulia,L x.com

Meteo 3 giugno: temporali e fine del caldo anomalo. Le previsioniOggi previsto tempo nuvoloso con temporale, allarme pioggia, con temperature tra 18° e 26°. Prevista allerta meteo gialla. Oggi previsto tempo nuvoloso con temporale, mare mosso, allarme pioggia, con ... meteo.it

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Meteo: tra venerdì 5 e domenica 7 possibili altri due impulsi perturbatiAnche oggi (3 giugno) il maltempo insiste principalmente su Nordest, Centro e parte del Sud. Ulteriore calo termico e fine del caldo anomalo. meteo.it