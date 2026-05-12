Meteo a Roma e nel Lazio scatta l' allerta gialla | previste piogge e temporali

Domani mattina, mercoledì 13 maggio, e nelle ore successive, è prevista una perturbazione che interesserà Roma e il Lazio. La protezione civile regionale ha emesso un'allerta gialla in tutta la zona, segnalando possibili piogge e temporali. Le previsioni indicano che le condizioni meteorologiche potrebbero portare a precipitazioni significative nel corso della giornata. La situazione sarà monitorata costantemente nelle prossime ore.

Piogge e possibili temporali in arrivo a Roma e nel Lazio: scatta l’allerta gialla. È quanto diramato dal sistema di protezione civile regionale per la mattinata di domani, mercoledì 13 maggio, e per le succesive 12-18 ore. Secondo quanto previsto nei bollettini, c’è possibilità di precipitazioni.🔗 Leggi su Romatoday.it

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Allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio con piogge e temporali: più a rischio le costeLa Protezione Civile della Regione Lazio ha proclamato allerta meteo di colore giallo: le zone interessate sono quelle sul lato costiero.

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Meteo, forte perturbazione tra il 15 e il 16 maggio: la tendenzaLa tendenza meteo da mercoledì 13 indica il passaggio di altre fasi perturbate con forte maltempo soprattutto nella parte finale della settimana. meteo.it