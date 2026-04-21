Meteo a Roma e nel Lazio scatta l' allerta gialla per possibili piogge e temporali

Il maltempo torna a interessare Roma e il Lazio, con il sistema di protezione civile regionale che ha emesso un’allerta gialla. La segnalazione riguarda possibili piogge e temporali nel corso della tarda mattinata di mercoledì 22 aprile, con previsioni che si protrarranno per circa 9-12 ore. La regione invita alla prudenza e a seguire gli aggiornamenti delle autorità competenti.

A Roma torna il maltempo e scatta l’allerta meteo. Il sistema di protezione civile regionale ha diramato un’allerta gialla per la tarda mattinata di domani, mercoledì 22 aprile, e per le successive 9-12 ore. Un'analoga allerta era stata diramata anche per il pomeriggio di oggi, con validità di.🔗 Leggi su Romatoday.it

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