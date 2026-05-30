Massimiliano Allegri ha già parlato con Adrien Rabiot per portarlo al Napoli. Il centrocampista francese, attualmente al Milan, non è soddisfatto della situazione. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sul trasferimento, ma i contatti tra l’allenatore e il giocatore sono stati avviati. Rabiot potrebbe lasciare il club rossonero e trasferirsi in azzurro nel prossimo mercato.

Adrien Rabiot non è felice al Milan e Massimiliano Allegri ha già avviato i contatti diretti con il centrocampista francese per portarlo al Napoli. Secondo Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, il tecnico toscano sta programmando il mercato estivo azzurro nonostante non abbia ancora risolto la sua posizione contrattuale con i rossoneri. Allegri e Rabiot: i colloqui privati del nuovo tecnico. Allegri ha scelto di muoversi in anticipo. Il nuovo allenatore del Napoli ha già parlato direttamente con Rabiot, segnale che la trattativa non è una semplice sonda ma una vera priorità. Il francese rappresenterebbe una delle prime scelta della società di De Laurentiis per rinforzare il centrocampo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, Allegri vuole Rabiot in azzurro: “Hanno già parlato”

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