Allegri-Napoli il contratto con opzione e il premio scudetto | svelate le cifre

Massimiliano Allegri sta per firmare un contratto con il Napoli per due stagioni, con opzione di rinnovo. La cifra prevista nel contratto è stata resa nota, insieme a un premio speciale in caso di vittoria dello scudetto. La firma è imminente.

Massimiliano Allegri firmerà a breve con il Napoli per due stagioni con opzione: svelate le cifre e la presenza di un premio speciale in caso di scudetto. Allegri-Milan: la risoluzione blocca tutto. I legali dell’allenatore e quelli rossoneri si incontrano oggi per chiudere la buonuscita. Tra le parti resta una differenza di un milione, ma l’accordo appare vicino. Allegri preme per liberarsi rapidamente dal vincolo contrattuale con il Milan, consapevole che De Laurentiis ha fretta di ufficializzare il nuovo allenatore prima della partenza per gli Stati Uniti. La sensazione è che le parti convergeranno sulle cifre entro breve tempo. Difficile che la firma con il Napoli avvenga già oggi, ma gli studi legali stanno già lavorando ai dettagli dell’intesa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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Allegri è il nuovo allenatore del Napoli: ho perso le speranze sul nostro campionato

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