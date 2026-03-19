Mercato Juventus le richieste di Goretzka sono chiare | tutti i dettagli su durata del contratto ingaggio e bonus alla firma

Il centrocampista tedesco ha presentato le sue richieste per trasferirsi alla Juventus, specificando la durata del contratto, il salario e i bonus alla firma. La società sta valutando le condizioni proposte e sta lavorando per trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti. La trattativa si concentra sui dettagli contrattuali senza ulteriori sviluppi ufficiali.

Mercato Juventus, le richieste di Goretzka su durata del contratto, stipendio e bonus alla firma. Vediamo insieme tutti i dettagli. La Juve osserva con attenzione le grandi manovre del mercato internazionale, dove spicca un’opportunità di assoluto rilievo. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, Leon Goretzka sarà disponibile come svincolato a partire dal prossimo luglio. CALCIOMERCATO JUVE LIVE Le condizioni per assicurarsi le prestazioni del calciatore sono tuttavia impegnative. Leon Goretzka richiede un contratto fino al 2029 con un ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione, a cui andrebbe aggiunto un bonus di 10 milioni al momento della firma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, le richieste di Goretzka sono chiare: tutti i dettagli su durata del contratto, ingaggio e bonus alla firma Articoli correlati Maignan-Milan, definito accordo per il rinnovo: ingaggio, durata e tutti i dettagli del nuovo contrattoIl Milan ha definito l’intesa per prolungare il contratto di Mike Maignan, che sarebbe scaduto nel giugno 2026. Rinnovo McKennie, le cifre e la durata del contratto: ecco quando arriverà la firma del centrocampista texano. Tutti i dettagliGoretzka Juve, i bianconeri si iscrivono alla corsa per il colpaccio a parametro zero. Approfondimenti e contenuti su Mercato Juventus Temi più discussi: Spalletti a cena con i dirigenti: le richieste sul mercato, il piano Champions e il futuro Juve; Juve, la gestione dei portieri: Perin titolare fino a fine stagione, poi la rivoluzione; Calciomercato Juventus: si lavora per 3 colpi a zero; Juventus, nel mirino c'è Koné. Calciomercato Juventus: l’Aston Villa riscatta Douglas Luiz grazie ai ricavi Champions. Ecco come cambia il mercato dei bianconeri dopo l’addioVisualizzazioni: 0 Calciomercato Juventus: l’Aston Villa riscatta Douglas Luiz grazie ai ricavi Champions. Ecco come cambia il mercato dei bianconeri dopo l’addio Juventus, Douglas Luiz torna all’Asto ... calciostyle.it Juve, Di Gregorio via in prestito con diritto di riscatto: le ultimeJuventus Calciomercato: scopri tutte le notizie esclusive in tempo reale e resta aggiornato su trasferimenti, partite e giocatori della Juventus ... calciomercato.it La strategia della #Juventus per il prossimo calciomercato è già tracciata Non solo acquisti intelligenti puntando sui giovani, il piano è investire su calciatori di esperienza sfruttando il mercato a parametro zero x.com La strategia della Juventus per il prossimo calciomercato è già tracciata Non solo acquisti intelligenti puntando sui giovani, il piano è investire su calciatori di esperienza sfruttando il mercato a parametro zero - facebook.com facebook