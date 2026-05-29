Allegri-Napoli accordo vicino | biennale e bonus scudetto
L’allenatore ha firmato un contratto di due anni con il Napoli, includendo un bonus in caso di vittoria dello scudetto. L’accordo sembra ormai definito, con le parti che stanno finalizzando i dettagli. La firma dovrebbe arrivare a breve. La decisione si basa su un’intesa raggiunta tra le parti, senza ulteriori annunci ufficiali.
La scelta per la panchina del Napoli avrebbe ormai preso una direzione precisa. Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto ad affidare il nuovo ciclo azzurro a Massimiliano Allegri, dopo aver maturato personalmente la decisione nelle ultime ore. Il presidente si sarebbe presentato al passaggio conclusivo con una bozza contrattuale già definita nei suoi elementi principali. Un segnale della volontà di chiudere rapidamente la questione allenatore, dopo l’addio di Antonio Conte e le valutazioni portate avanti su più profili. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’accordo con Allegri prevederebbe un contratto di due stagioni. L’ingaggio sarebbe vicino ai 4,5 milioni di euro all’anno. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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