Allegri-Napoli accordo vicino | biennale e bonus scudetto

La scelta per la panchina del Napoli avrebbe ormai preso una direzione precisa. Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto ad affidare il nuovo ciclo azzurro a Massimiliano Allegri, dopo aver maturato personalmente la decisione nelle ultime ore. Il presidente si sarebbe presentato al passaggio conclusivo con una bozza contrattuale già definita nei suoi elementi principali. Un segnale della volontà di chiudere rapidamente la questione allenatore, dopo l’addio di Antonio Conte e le valutazioni portate avanti su più profili. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’accordo con Allegri prevederebbe un contratto di due stagioni. L’ingaggio sarebbe vicino ai 4,5 milioni di euro all’anno. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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