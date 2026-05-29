Allegri allenatore del Napoli quando firma il contratto | stipendio ribassato e buonuscita dal Milan

Massimiliano Allegri ha firmato un contratto con il Napoli, con un accordo che prevede una durata definita e uno stipendio ridotto rispetto alle precedenti esperienze. L'intesa include anche una buonuscita dal precedente incarico, che si riferisce a un club di Serie A. La firma è avvenuta dopo trattative che hanno riguardato entrambi gli aspetti, con un accordo raggiunto e ufficializzato.

L'accordo tra Massimiliano Allegri e Aurelio De Laurentiis è stato trovato sotto ogni aspetto: durata e stipendio. Restano da stabilire i tempi della firma e della ufficialità, l'ago della bilancia è la rescissione con il Milan. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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ITALIANO AL NAPOLICI SIAMOMA ALLEGRIRINNOVO SPINAZZOLA E LUKAKU CHE PARLA DAL BELGIO

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