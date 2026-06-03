E venne il giorno dei saluti. Magari provando a lasciarsi senza sbattere la porta. Sono le ultime ore di Allegri al Milan. Ma anche le più delicate in ottica futura. A Napoli hanno imparato di recente che ci si può separare senza rancore: ma se il presidente Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte hanno deciso di comune accordo, tutt’altra storia è stato l’epilogo dell’ultimo matrimonio tra Massimiliano Allegri e il Milan. Mesi di contrasti interni che hanno portato la squadra a una clamorosa esclusione dalla prossima Champions. E il club all’esonero del tecnico. Ma una settimana dopo la grande tempesta, oggi è il giorno della tregua. Conviene a tutti, per voltare definitivamente pagina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Allegri-Milan, c'è l'ok per la risoluzione. E dopo il via libera ci sarà solo il Napoli

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ALLEGRI: Questo è un punto GUADAGNATO sul NAPOLI | DAZN

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[DiMarzio] Allegri e il Milan stanno attualmente finalizzando i dettagli della rescissione del contratto. Un accordo tra le parti è ora imminente e si prevede che l'affare venga finalizzato già domani. reddit

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