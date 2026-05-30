Massimiliano Allegri riprenderà a lavorare subito dopo l’esonero dal Milan. La sua prossima destinazione sarà il Napoli, ma non si tratta di Rabiot. Durante la trattativa, è emerso che anche l’Inter è coinvolta nella discussione per il suo ingaggio. La decisione definitiva è arrivata dopo le trattative tra le parti interessate. Allegri tornerà in panchina senza ulteriori rinvii, mentre le trattative tra le società sono ancora in corso.

C’è di mezzo anche l’Inter Non ci sono più dubbi, Massimiliano Allegri ripartirà subito dopo l’esonero dal Milan. Nella giornata di giovedì il tecnico ha raggiunto un accordo totale con il Napoli: sarà quindi di nuovo lui – come dodici anni fa alla Juve – a raccogliere la pesante eredità di Antonio Conte. (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it Impazza già il mercato su Allegri al Napoli. Quale giocatore si porterà in azzurro? Ovviamente il nome a cui hanno pensato subito tutti è quello di Adrien Rabiot, ormai un suo fedelissimo. Il Milan potrebbe lasciarlo partire anche per molto meno di 20 milioni di euro, così si libererebbe di un ingaggio pesante. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Dal Milan al Napoli con Allegri, ma non si tratta di Rabiot

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