Napoli Allegri chiama Rabiot | e la Champions tenta il francese

Il tecnico ha contattato il centrocampista francese, che potrebbe lasciare il club e trasferirsi con lui. Tuttavia, il futuro di un altro centrocampista, Anguissa, deve ancora essere definito prima di prendere decisioni definitive sulla rosa.

Ci sono rapporti di lavoro che diventano molto altro. Che si trasformano. Un binomio vincente, a Napoli, si è già visto di recente e ha portato al quarto scudetto azzurro. Antonio Conte, appena sbarcato all’ombra del Vesuvio, si trovò a dover risolvere la grana Osimhen. Il centravanti simbolo dello scudetto di Spalletti, in rotta col club e con l’ambiente. Antonio non provò a cambiare il destino, semplicemente fece capire che voleva al suo posto Lukaku, il centravanti perfetto per il suo gioco. Massimiliano Allegri non si è ancora insediato a Napoli, eppure le questioni spigolose non mancano. De Bruyne è l’ultimo caso ed è scoppiato proprio nel giorno in cui Billy Gilmour ha riportato un infortunio al ginocchio che lo terrà fuori almeno un paio di mesi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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