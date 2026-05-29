Varese ecosistemi in crisi | specie invasive e siccità minacciano i parchi

In diversi parchi di Varese, la siccità e l’aumento di grandi mammiferi stanno influenzando gli ecosistemi. La scarsità di acqua riduce le aree umide, ostacolando la riproduzione dei tritoni locali. L'incremento dei grandi mammiferi, invece, contribuisce all’aumento delle zecche, favorendo la diffusione di queste parassiti. Specie invasive stanno alterando la biodiversità, mentre le condizioni climatiche e la presenza di animali selvatici modificano gli equilibri naturali.

? Punti chiave Come influisce la siccità sulla riproduzione dei tritoni locali?. Perché l'aumento dei grandi mammiferi favorisce la diffusione delle zecche?. Quali specie invasive stanno alterando gli equilibri del Parco Pineta?. Come incide l'IVA sulla gestione finanziaria dei parchi varesini?.? In Breve Marco Clerici e Giuseppe Barra analizzano i rischi per Parco Pineta e Campo dei Fiori.. Paolo Valisa segnala inverni miti che favoriscono la diffusione del parassita bostrico.. Adriano Martinoli rileva calo peso e mortalità giovanile tra gli stambecchi locali.. Inverni meno rigidi causano aumento zecche e impatto su cervi e cinghiali.. A Villa Recalcati a Varese, esperti di ecologia e gestori del territorio hanno analizzato i segnali di un mutamento profondo che sta trasformando gli ecosistemi tra il Parco Pineta e il Campo dei Fiori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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