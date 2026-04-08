Lupi e specie invasive Fratelli d’Italia | Dati di Polis confermano l’urgenza si deve intervenire

Lunedì 8 aprile è stato presentato uno studio che analizza la presenza di lupi e specie invasive nella regione. I dati ufficiali mostrano un numero di esemplari e di incursioni sul territorio che, secondo gli esperti, sono ancora inferiori rispetto alla reale diffusione di queste specie. Fratelli d’Italia ha sottolineato l’urgenza di interventi mirati, richiamando l’attenzione sulla necessità di aggiornare le informazioni disponibili per affrontare al meglio la situazione.

“Lo studio Polis presentato mercoledì 8 aprile offre un quadro conoscitivo prezioso, ma conferma anche come i dati ufficiali attuali siano ancora sottostimati rispetto alla reale pressione che il territorio lombardo sta subendo. Per quanto riguarda il lupo e i grandi predatori, la discrepanza tra le stime e le segnalazioni quotidiane di allevatori e cittadini è evidente: serve un approccio realistico che metta al centro la gestione e la sicurezza delle comunità rurali”. Così i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Pietro Macconi, Alberto Mazzoleni e Michele Schiavi commentano gli esiti della ricerca sulla presenza dei grandi predatori e delle specie invasive in Lombardia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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