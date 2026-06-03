È stato individuato un pesce scorpione nel mare, una specie considerata invasiva e pericolosa a causa delle punture velenose. La scoperta è stata comunicata dalle autorità competenti, che stanno monitorando la presenza dell’animale. La specie si trova in acque mediterranee e può rappresentare un rischio per la fauna locale e per le persone che frequentano le coste. Non sono stati segnalati incidenti o feriti finora. Le autorità continuano a sorvegliare la zona e a raccogliere informazioni sulla diffusione del pesce.

AGI - Pungente e insidioso. come lo stile e un'inchiesta del commissario Montalbano. Il team di ricercatori internazionali del Museo Civico di Storia Naturale di Comiso ha confermato il primo ritrovamento ufficiale di un esemplare di pesce scorpione occidentale (Pterois miles) nelle acque della provincia di Ragusa. Originario dell' Oceano Indiano e del Mar Rosso, è stato individuato qualche giorno fa a una profondità di circa venti metri al largo di Punta Secca, borgo marinaro all'ombra del faro immortalato dalla serie Tv con al centro l'accattivante protagonista dei romanzi di Andrea Camilleri. Come sia finito da queste parti questo predatore formidabile e voracissimo, sarebbe l'oggetto di una indagine. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Allarme specie invasive: pesce scorpione trovato nel mare del Commissario Montalbano

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Allarme granchio rosso. Dai Tropici invade lo Ionio.

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