Mercoledì 27 maggio 2026, su Rai 1 è andato in onda un episodio de Il Commissario Montalbano, attirando il pubblico. Su Rai 2 sono stati trasmessi alcuni film, tra cui Indiana Jones. Su Rai 4 è stato invece proposto Mare fuori 6. Gli ascolti televisivi di quella sera hanno mostrato quale programma ha ottenuto la maggiore attenzione, con dati di share e spettatori totali.

Ascolti tv mercoledì 27 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 27 maggio 2026? Su Rai 1 è andato in onda Il Commissario Montalbano. Su Rai 2 Mare fuori 6. Su Rai 3 Chi l’ha visto? Su Rete 4 Realpolitik. Su Canale 5 Indiana Jones e il quadrante del destino. Su Italia 1 Tre uomini e una gamba. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 27 maggio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv mercoledì 27 maggio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Ascolti tv mercoledì 27 maggio: Il Commissario Montalbano, Indiana Jones, Mare fuori 6

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ritardi e Novità per Super Karaoke con Michelle Hunziker

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ascolti tv mercoledì 20 maggio: Comandante, Battiti Live Spring, Mare fuori 6

Ascolti tv mercoledì 6 maggio: David di Donatello, Mare Fuori, Tim Battiti Live SpringMercoledì 6 maggio 2026 le trasmissioni più seguite in televisione sono state il premio cinematografico David di Donatello su Rai 1, la fiction Mare...

Temi più discussi: Niente Montalbalbano stasera in tv: perché, quando torna e con che episodio; Michelle Hunziker rinviata, Montalbano scappa dal Super Karaoke: come cambia la programmazione; Ascolti tv mercoledì 27 maggio: Il Commissario Montalbano, Indiana Jones, Mare fuori 6 - TPI; Ascolti tv 26 maggio 2026: Il Commissario Montalbano (18.7%), Un nuovo inizio (15.1%), Affari tuoi (23.6%),...

Stasera su Rai 1 Il commissario Montalbano con La pista di sabbiaMercoledì 27 maggio 2026 alle 21.25 su Rai1 torna Il commissario Montalbano. Verrà riproposto l'episodio dal titolo La pista di sabbia. corrierenazionale.it

Ascolti tv, vince Montalbano in replica. Sul podio Le Iene presentano: InsideGli ascolti del martedì televisivo vedono su Rai1 la serie Il Commissario Montalbano - con la replica dell’episodio La pista ... iltempo.it