Federconsumatori sul servizio ferroviario in Abruzzo | Biglietti introvabili tariffe alle stelle La Regione intervenga

Federconsumatori denuncia difficoltà nel servizio ferroviario in Abruzzo, segnalando la scarsità di biglietti disponibili e tariffe elevate. I cittadini che utilizzano il treno per raggiungere il Nord Italia incontrano spesso problemi nel trovare posti e affrontano costi elevati. La richiesta principale è un intervento da parte della Regione per migliorare le condizioni del servizio e rendere più accessibili i viaggi.

«I cittadini che scelgono il treno per spostarsi tra l'Abruzzo e il Nord Italia si trovano ormai regolarmente intrappolati in un sistema che non garantisce né il posto né la dignità del viaggio. Succede costantemente che non vi sia alcuna disponibilità sui treni Frecciarossa o sugli Intercity per.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Leggi anche: Carburanti, Federconsumatori "Con guerra e accise i prezzi volano alle stelle" Colosseo, biglietti per i turisti introvabili sul web: "Qualcuno ha utilizzato dei bot"C’è il sospetto che ci siano bot in azione per acquistare grandi quantità di biglietti per poi rivenderli online. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Trasporti: la notte più buia di Trenitalia.; Treni, Federconsumatori: passeggeri bloccati per oltre sei ore; Tutela dei consumatori, un programma regionale per salvaguardare i diritti degli utenti; Frecciarossa e Intercity pieni, tariffe fino al 400%: scatta l’allarme. Federconsumatori sul servizio ferroviario in Abruzzo: Biglietti introvabili, tariffe alle stelle. La Regione intervengaFrancesco Trivelli e Tino Di Cicco dell'associazione dei consumatori: Prezzi fino al 400% in più e nessuna alternativa regionale, mentre le Marche hanno già attivato undici collegamenti con treni reg ... ilpescara.it Federconsumatori Apre un nuovo sportello. Servizi al cittadino: dallo Spid all’energiaEnergia elettrica e gas, telefonia, banche e società finanziarie (anche sovraindebitamento), assicurazioni, società di trasporto pubblico, tasse, tributi e rapporti con enti pubblici, acquisto di beni ... ilrestodelcarlino.it Federconsumatori: a Vetto un nuovo punto di ascolto per la montagna - facebook.com facebook Ponte 1° maggio: parte solo il 12,4% degli italiani (-3,8%). A frenare le partenze: rincari e potere d’acquisto in calo. Sempre più famiglie scelgono soluzioni low cost e restano in Italia (86%). federconsumatori.it/ponte-del-1-ma… #1maggio #Federconsumator x.com