Fermerci al Cnel nuovo allarme sul trasporto ferroviario merci | tre anni consecutivi di calo

L’associazione Fermerci ha presentato al Cnel il Rapporto annuale 2026, evidenziando un calo continuo nel settore del trasporto ferroviario di merci negli ultimi tre anni. I dati mostrano una diminuzione costante delle attività nel comparto logistico ferroviario, senza indicazioni di ripresa. La relazione fornisce numeri concreti sulla riduzione dei volumi movimentati e analizza le tendenze negative che coinvolgono il settore. Si tratta di un quadro che segnala una fase difficile per il trasporto ferroviario di merci nel paese.

Nel Rapporto annuale 2026 presentato al Cnel dall’associazione Fermerci emergono dati critici per il comparto logistico ferroviario. Nel 2025 il trasporto ferroviario merci ha perso circa il 3,5% in termini di trenikm rispetto al 2024, confermando una dinamica negativa iniziata nel 2022 con una contrazione complessiva di circa il 7,8% nel triennio 2022-2025. Lo stesso andamento si registra anche nel traffico ferroviario merci con origine e destinazione nei porti nazionali, negli interporti e nei terminal privati, con un calo di circa il 3% nel 2025 rispetto al 2024 e del 7% rispetto al 2022. Secondo il presidente di Fermerci, Clemente Carta, servono politiche urgenti per sostenere le imprese ferroviarie e superare una crisi ormai strutturale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Fermerci: presentato il rapporto annuale sul trasporto ferroviario merci al Cnel(FERPRESS) – Roma, 20 MAG – Nel Rapporto Annuale 2026 presentato al CNEL da Associazione Fermerci emergono dati preoccupanti per il comparto logistico ferroviario. ferpress.it