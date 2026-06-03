Un lotto di burger MyVay venduto da Aldi è stato ritirato dal mercato a causa della presenza di steli di peperone non conformi. Le tre date di scadenza da verificare immediatamente sono indicate sulla confezione. Chi non ha lo scontrino può comunque ottenere un rimborso completo seguendo le istruzioni fornite dal rivenditore. La comunicazione riguarda esclusivamente i prodotti con le date di scadenza specificate e non coinvolge altri lotti o prodotti.

Quali sono le tre date di scadenza esatte da controllare subito?. Come si ottiene il rimborso completo senza avere lo scontrino?. Dove è possibile restituire i burger MyVay difettosi?. Chi è il produttore responsabile della non conformità alimentare?.? In Breve Lotti coinvolti con scadenze 01062026, 17062026 e 21062026.. Produzione affidata a Vivera B.V. e distribuzione tramite Atlante S.r.l.. Rimborso completo garantito in qualsiasi filiale Aldi anche senza scontrino.. Assistenza clienti disponibile al numero +39 045 6960590 nei giorni lavorativi.. Ritiro precauzionale dei burger MyVay nei punti vendita Aldi per possibile presenza di steli di peperone. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allarme burger MyVay: ritiro lotti da Aldi per steli di peperone

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Burger vegetali richiamati dai supermercati Aldi per presenza di steli di peperone: “Non consumare”I burger vegetali venduti nei supermercati Aldi sono stati ritirati dal commercio a causa di possibili steli di peperone trovati all’interno.