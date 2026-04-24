Torna La Sgambettata a Santa Maria Capua Vetere

Il 26 aprile si svolgerà a Santa Maria Capua Vetere la settima edizione di “La Sgambettata”, un evento dedicato a promuovere l’attività all’aperto e la socialità tra i partecipanti di tutte le età. La giornata prevede una camminata che attraversa diversi punti del territorio, coinvolgendo la comunità locale in un appuntamento che si ripete ogni anno e che rappresenta ormai un momento fisso nel calendario cittadino.

Una giornata all’aria aperta, tra movimento, socialità e scoperta del territorio: il 26 aprile torna a Santa Maria Capua Vetere “La Sgambettata”, giunta alla sua settima edizione, pronta a coinvolgere cittadini di tutte le età in un appuntamento ormai diventato un punto di riferimento per la.🔗 Leggi su Casertanews.it

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