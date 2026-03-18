Violenze a Santa Maria Capua Vetere teste | Fu complotto

Un ex detenuto ha dichiarato che le violenze avvenute a Santa Maria Capua Vetere nel 2020 sarebbero state un complotto e che le lesioni denunciate dai reclusi sarebbero state autoinflitte per incastrare la Polizia Penitenziaria. La sua testimonianza ribalta la versione ufficiale e mette in discussione quanto emerso nel maxiprocesso del 6 aprile 2020. La sua dichiarazione è stata resa nel corso di un procedimento giudiziario in corso.

Un ex detenuto ribalta il maxiprocesso del 6 aprile 2020: secondo la sua versione, le lesioni denunciate dai reclusi sarebbero state autoinflitte per incastrare la Polizia Penitenziaria.. Il maxiprocesso sulle violenze a Santa Maria Capua Vetere cambia improvvisamente direzione. Nell’aula bunker del penitenziario casertano, dove da anni si tenta di ricostruire la giornata del 6 aprile 2020, un ex detenuto rompe gli schemi e porta una versione che ribalta tutto: non una rappresaglia, non un pestaggio di massa, ma un piano studiato dai reclusi per incastrare la Polizia Penitenziaria. Una tesi che, se trovasse riscontri, riscriverebbe uno dei casi più discussi della storia carceraria recente. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Violenze a Santa Maria Capua Vetere, teste: “Fu complotto” Articoli correlati Terziario. Irregolarità a Santa Maria Capua Vetere, irrompe la Cisal Torre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico. Procuratore Santa Maria Capua Vetere, danni da eliminazione abuso d’ufficioAvrebbe potuto essere ben più estesa l’indagine sul consigliere regionale di Forza Italia, Giovanni Zannini, raggiunto questa mattina dalla misura... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Santa Maria Capua Temi più discussi: il manifesto; Lo scudo penale legittima la tortura; Violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, la testimonianza di un ex detenuto: Complotto contro agenti; Segrega la ex compagna in casa, arrestato per sequestro di persona. Violenze a Santa Maria Capua Vetere: «Nessun pestaggio, fu un complotto dei detenuti»Santa Maria Capua Vetere - Un complotto orchestrato a tavolino dai detenuti per incastrare gli agenti della Polizia Penitenziaria, simulando aggressioni mai ... cronachedellacampania.it Violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, la testimonianza di un ex detenuto: «Complotto contro agenti»Ha chiesto di restare anonimo, per timore di possibili ritorsioni nei confronti suoi e della sua famiglia. È così che un detenuto, ascoltato come testimone nel processo ... ilmattino.it Nell’udienza preliminare sul periodo di latitanza emergono contestazioni su telefonate e vocali dal carcere di Santa Maria Capua Vetere - facebook.com facebook