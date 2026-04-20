Panico al tribunale di Napoli Nord | evacuazione totale per allarme bomba

Nella mattinata di lunedì 20 aprile 2026, il tribunale di Napoli Nord è stato evacuato interamente a causa di un allarme bomba. La segnalazione ha provocato una vasta operazione di sicurezza e l’intervento delle forze dell’ordine. Nessuna persona è rimasta all’interno dell’edificio durante le operazioni di verifica, che sono durate diverse ore. La vicenda ha causato disagi tra gli utenti e il personale presente nel palazzo giudiziario.

Un presunto ordigno ha costretto l’evacuazione totale del tribunale di Napoli Nord nella mattinata di questo lunedì 20 aprile 2026. La segnalazione, giunta intorno alle ore 11:00, ha attivato immediatamente i protocolli di sicurezza previsti per la tutela dell’incolumità di magistrati, avvocati, impiegati e dei cittadini che si trovavano all’interno della struttura giudiziaria. Le autorità hanno gestito l’emergenza con rapidità, isolando l’intero perimetro dell’edificio per permettere le operazioni di controllo. Durante il deflusso delle persone dai propri uffici verso le aree esterne, si sono registrati momenti di forte preoccupazione tra i presenti, sebbene la procedura di allontanamento sia stata coordinata dalle forze dell’ordine in modo ordinato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Panico al tribunale di Napoli Nord: evacuazione totale per allarme bomba Notizie correlate Allarme bomba al tribunale di Napoli Nord: evacuato il personaleMastella: “Centro determinante, ma deve recuperare ceto medio e parlare ai cuori. Aversa, scatta allarme bomba al Tribunale di Napoli Nord: evacuato l’edificioAttimi di paura questa mattina al Tribunale di Napoli Nord, dove la segnalazione della presenza di un possibile ordigno ha fatto scattare le... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Fine della corsa per il duo del terrore: speronarono la Polizia, arrestati due rapinatori seriali a Frattamaggiore. Allarme bomba al Tribunale di Napoli Nord ad Aversa: evacuato l’edificioSul posto sono intervenute le forze dell'ordine, che stanno verificando la veridicità della segnalazione; in via precauzionale, il tribunale è stato ... fanpage.it Allarme bomba al tribunale di Napoli-Nord: area evacuata, verifiche in corsoAVERSA – Paura nella mattinata di oggi. alle 11:00 circa, al tribunale di Tribunale di Napoli Nord, dove è scattato l’allarme per la presunta presenza di un ordigno all’interno dell’edificio. La segna ... casertace.net