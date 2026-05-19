Argentina e Como in conflitto per Nico Paz | in Italia arriverà un medico per valutare le sue condizioni

Da fanpage.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Argentina e a Como si accende la tensione intorno a Nico Paz, il centrocampista con una problematica al ginocchio. L’Argentina ha chiesto che non scenda in campo nell’ultima partita di Serie A contro il Como, mentre il club italiano intende farlo giocare. Per chiarire la situazione, arriverà un medico in Italia che valuterà le condizioni fisiche del giocatore. La decisione finale dipenderà dai risultati di questa valutazione.

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Il centrocampista ha un problema al ginocchio. L'Argentina vorrebbe che non giocasse l'ultima partita di Serie A con il Como, che invece vorrebbe schierarlo. In Italia arriverà un medico per valutare le condizioni di Nico Paz. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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