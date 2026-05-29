Argentina Scaloni punta su Messi e Nico Paz | Mastantuono resta fuori

L’allenatore argentino ha scelto di convocare Messi e Nico Paz per la prossima partita, escludendo Mastantuono dalla lista. La decisione si basa sulla selezione dei giocatori disponibili, lasciando fuori Mastantuono. Tra i giovani chiamati al posto dei veterani ci sono talenti emergenti, senza ulteriori dettagli sui nomi. La formazione ufficiale sarà annunciata prima dell’incontro, senza indicazioni su eventuali cambiamenti dell’ultimo minuto.

? Punti chiave Perché Scaloni ha deciso di escludere Mastantuono dalla lista?. Chi sono i giovani talenti che sostituiranno i veterani?. Come influirà la convocazione di Nico Paz sull'attacco argentino?. Quali sono le motivazioni dietro l'assenza di Marcos Acuna?.? In Breve Nico Paz convocato dopo il gol decisivo contro la Mauritania. Esclusi Marcos Acuna, Franco Mastantuono e Soulé dalla lista di Scaloni. Valentín Barco e Giovani Lo Celso inseriti per rimpiazzare gli assenti. Nuove promesse come José Lopez e Thiago Almada completano l'attacco. Lionel Messi guida la lista dei convocati dell’Argentina per il Mondiale dopo che Scaloni ha ufficializzato i nomi per la sfida dei campioni in carica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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