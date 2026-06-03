È stato rilevato il primo caso di peste suina africana in Alta Langa, nel Cuneese. Le autorità hanno disposto restrizioni per limitare la diffusione del virus, senza specificare le misure adottate. La notizia ha causato un calo dei prezzi della carne suina locale. La presenza del virus è stata confermata attraverso analisi ufficiali condotte su esemplari selvatici e su animali di allevamento.

Quali restrizioni ufficiali adotteranno le autorità per contenere il contagio?. Come influirà questo focolaio sul prezzo della carne suina locale?. Quali misure adotteranno gli allevatori per proteggere i propri capi?. Dove si stanno spostando i nuovi focolai del virus verso sud?.? In Breve Virus si diffonde dopo contagi registrati nelle province di Alessandria e Savona.. Centro di referenza nazionale conferma positività tramite analisi su reperto di cinghiale.. Rischio sanitario ed economico per allevatori del comparto suinicolo locale.. Autorità definiscono restrizioni e strategie di contenimento nell'area di Cravanzana.. Primo caso di peste suina africana accertato a Cravanzana: allerta in Alta Langa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allarme Alta Langa: primo caso di peste suina africana a Cuneo

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Si parla di: Peste suina africana: primo caso in provincia di Cuneo a Cravanzana; Peste suina africana a Cuneo: Cravanzana è il primo caso ufficiale della provincia.