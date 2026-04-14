Peste suina africana | impennata di casi in Liguria

Nell'ultimo rapporto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, aggiornato al 12 aprile 2026, sono stati segnalati tredici nuovi casi di peste suina africana in Liguria. La regione continua a registrare un aumento dei focolai di questa malattia che colpisce i suini selvatici e domestici. La situazione viene monitorata costantemente dalle autorità sanitarie e veterinarie locali.

Secondo l'ultimo aggiornamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, aggiornato al 12 aprile 2026, sono tredici i nuovi casi di peste suina africana registrati in Liguria.In Piemonte non sono stati rilevate nuove positività, mentre sono ben tredici.🔗 Leggi su Genovatoday.it Peste suina africana: salgono i casi in LiguriaSecondo l'ultimo aggiornamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, aggiornato all’8 marzo 2026, sono... Peste suina africana, nuovo piano anti-cinghialiUn piano di abbattimento per oltre 20mila cinghiali in Lombardia, per contenere la diffusione della peste suina africana. Peste suina africana: misure prorogate È stata prorogata fino al 12 maggio 2026 l’ordinanza con le misure di prevenzione e controllo della peste suina africana. Leggi la notizia completa qui: https://www.comune.castelgomberto.vi.it/home/dettaglio/new - facebook.com facebook