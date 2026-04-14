Peste suina africana | impennata di casi in Liguria

Da genovatoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'ultimo rapporto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, aggiornato al 12 aprile 2026, sono stati segnalati tredici nuovi casi di peste suina africana in Liguria. La regione continua a registrare un aumento dei focolai di questa malattia che colpisce i suini selvatici e domestici. La situazione viene monitorata costantemente dalle autorità sanitarie e veterinarie locali.

Secondo l'ultimo aggiornamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, aggiornato al 12 aprile 2026, sono tredici i nuovi casi di peste suina africana registrati in Liguria.In Piemonte non sono stati rilevate nuove positività, mentre sono ben tredici.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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