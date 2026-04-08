In pedana i giovani talenti della ginnastica | al Villa Romiti torna la Cava Gym Cup
I giovani talenti della ginnastica si preparano a tornare in pedana per la Cava Gym Cup, evento che si svolgerà presso il centro sportivo Villa Romiti. Il torneo fa parte di un calendario ricco di appuntamenti dedicati alla disciplina, tutti caratterizzati dalla stessa volontà di promuovere l’attività sportiva tra i più giovani. La competizione vedrà protagonisti atleti di diverse età e livelli, pronti a esibirsi davanti al pubblico.
Un calendario ricco di appuntamenti, uniti da un unico filo conduttore: la passione per lo sport a tutto tondo. La grande famiglia della ginnastica forlivese si ritrova domenica 12 aprile per uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Il Villa Romiti aprirà le sue porte alla “Cava Gym Cup. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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