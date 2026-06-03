Allagamenti vento e grandine | pesanti danni a Calendasco Castelsangiovanni e Rottofreno

Il 2 giugno, il territorio provinciale ha subito allagamenti, vento e grandine, causando danni a Calendasco, Castelsangiovanni e Rottofreno. Confagricoltura Piacenza sta raccogliendo le segnalazioni di aziende agricole colpite dall’evento meteorologico. Le condizioni climatiche avverse hanno provocato danni alle colture e alle infrastrutture agricole nella zona. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali interventi di soccorso o risarcimenti.

Confagricoltura Piacenza sta raccogliendo le segnalazioni provenienti dalle aziende associate a seguito del violento peggioramento meteorologico che ha interessato il territorio provinciale nella giornata del 2 giugno.Pesanti danni si sono registrati nell'area della pianura prossima al Po: nei. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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Italy Destroyed Today! Brutal Tornado Hail Damaging Many Homes, Cars in Roma

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