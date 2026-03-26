Maltempo allagamenti rami spezzati e forti raffiche Danni al Polo nautico

Le intense piogge e le raffiche di vento hanno causato allagamenti e danni nella zona del Veneziano, con strade sommerse a Chioggia e rami spezzati sulla strada Romea. La situazione ha rallentato la circolazione, mentre il Polo nautico ha subito danni a causa delle condizioni meteo avverse. Nessuna informazione è ancora stata fornita su eventuali persone coinvolte o danni più estesi.

Canottieri Mestre a San Giuliano, Cuman: «Allagati alcuni ambienti, abbattute le coperture dei campi da tennis». Arbusti crollati e interventi dei vigili del fuoco per liberare le strade. Strade annacquate verso sud e a Chioggia. Giù le temperature, torna il sole Allagamenti e raffiche specie a sud del Veneziano, immagini di strade annacquate a Chioggia (mercato sospeso come annunciato dal Comune) e rami spezzati sulla Romea a rallentare il traffico. Il vento ha causato alcuni danni al polo nautico di San Giuliano. «Sott'acqua alcuni ambienti, abbattute le coperture dei campi da tennis», informa il presidente della Canottieri Mestre asd, Paolo Cuman, stamattina, giovedì 26 marzo. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Maltempo, allagamenti, rami spezzati e forti raffiche. Danni al Polo nautico Articoli correlati Forti raffiche di vento e grossi rami che finiscono al suolo: centrata auto in sosta, paura in piazza Vittorio EmanueleÈ un continuo susseguirsi di richieste di intervento alla sala operativa dei vigili del fuoco, tanto per Agrigento (zona viale Leonardo Sciascia... Maltempo in Italia: Sardegna e Sud sotto pressione tra venti forti e mareggiate, rischio allagamenti e danni alle coste.Maltempo, l’Italia nel Mirino di Vento e Pioggia: Allerta su Sardegna e Sud L’Italia si prepara a un inizio settimana all’insegna del maltempo, con...