Dal primo gennaio 2024, le sanzioni per chi viene sorpreso a usare il cellulare durante la guida sono state aumentate. La multa può arrivare fino a 1.697 euro e, in alcuni casi, la patente può essere sospesa. La normativa mira a ridurre gli incidenti causati dall’uso del telefono al volante, considerata una delle infrazioni più frequenti e pericolose nelle strade italiane.

Usare il cellulare alla guida è diventata una delle infrazioni più punite in Italia. Dal 2024 le sanzioni sono state inasprite drasticamente: multa fino a 1.697€ e sospensione immediata della patente anche alla prima infrazione. Ecco cosa rischi e cosa dice la legge. Il nuovo Codice della Strada ha reso l’uso del cellulare alla guida un’infrazione gravissima. La multa va da 250€ a 1.697€, con sospensione della patente da 7 a 15 giorni. Per i recidivi la patente viene sospesa fino a 3 mesi. Le sanzioni nel 2026. Infrazione Multa Punti Patente Prima volta 250 — 1.000€ -5 Sospensione 7-15 giorni Recidiva (entro 2 anni) 350 — 1.400€ -5 Sospensione 1-3 mesi Recidiva + incidente 422 — 1. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Cellulare alla guida: multa fino a 1.697€ e sospensione patente?

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NO MULTE – Cellulare: sospensione della patente

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