Ai domiciliari ma guida ubriaco e causa un incidente | revocata la misura finisce in carcere

Un uomo di nazionalità bulgara, già noto alle forze dell'ordine per numerosi precedenti penali, era agli arresti domiciliari quando è stato sorpreso alla guida ubriaco, provocando un incidente. Dopo il fatto, la misura degli arresti domiciliari è stata revocata e l’uomo è stato trasferito in carcere. L’incidente si è verificato in una zona frequentata da pedoni e veicoli, ma non risultano feriti gravi.

Torna in carcere un uomo di nazionalità bulgara, già noto alle forze dell'ordine per una lunga serie di precedenti penali. Gli agenti del commissariato di Omegna lo hanno rintracciato e condotto nella casa circondariale di Verbania in esecuzione di un ordine di carcerazione.La revoca dei.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Viola gli arresti domiciliari e "sparisce" al controllo della Volante. Revocata la misura, finisce in carcere È ai domiciliari ma continua a spacciare: finisce in carcereAncora un arresto per spaccio a opera dei carabinieri della compagnia di Caivano. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Fuga all’alt e guida senza patente, 19enne ai domiciliari; Lissone, agli arresti domiciliari ma non troppo: per un 53enne si aprono le porte del carcere; Era agli arresti domiciliari ma continuava a spacciare da casa: blitz della polizia dopo segnalazioni dei residenti; Evade dagli arresti domiciliari e viene trovato in possesso di 8.000 euro in banconote false. È ai domiciliari, ma spaccia cocainaÈ ai domiciliari, ma continua a spacciare cocaina. Così il 45enne di Gagliole Antonio Girone, operaio, è stato arrestato dai carabinieri e portato in carcere. Il blitz, con le unità cinofile, è ... ilrestodelcarlino.it Daniel Caratti morto nell’incidente a Niardo, ai domiciliari l’amico 26enne che guidava: È distruttoIl gip del Tribunale di Brescia ha disposto gli arresti domiciliari per Michele Bonomelli. Il 26enne era alla guida dell’auto che si è schiantata a Niardo (Brescia) contro un muretto. Nell’incidente è ... fanpage.it Tre arresti, sei persone denunciate e nove perquisizioni domiciliari: è questo il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Polizia di Stato per contrastare la diffusione di materiale pedopornografico online. L’indagine è stata coordinata dalla Procura della facebook