Alla Gam va in scena Ognina il romanzo ballato di un borgo eterno
Il borgo di Ognina sale sul palco. Giovedì 4 giugno alle 11, nella Galleria d'arte moderna (Gam) di via Castello Ursino 32, va in scena "Ognina, il romanzo ballato di un borgo eterno", spettacolo che intreccia teatro, danza e narrazione per raccontare uno dei luoghi più identitari della costa. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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