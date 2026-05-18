Torna Biondo d’estate | nel Chiostro della Gam in scena sette spettacoli in programma anche aperitivi e letture

Il Teatro Biondo di Palermo presenta nuovamente l’iniziativa Biondo d’estate, una rassegna di sette spettacoli che si terranno nel Chiostro della Galleria d’Arte Moderna “Empedocle Restivo” all’interno del complesso monumentale di Sant’Anna. La programmazione prevede anche momenti di aperitivi e letture, offrendo un calendario di eventi all’aperto. La manifestazione si svolgerà durante i mesi estivi, coinvolgendo il pubblico in un ambiente all’aperto e suggestivo.

Il Teatro Biondo di Palermo propone anche quest’anno Biondo d’estate, rassegna di spettacoli en plein air nel Chiostro della GAM - Galleria d’Arte Moderna “Empedocle Restivo” nel complesso monumentale di Sant’Anna.In programma sette spettacoli di generi e linguaggi diversi, dalla commedia al. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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