Jules van Biesbroeck e il primo Novecento | visita guidata alla Gam
Domenica 19 aprile, alle ore 11, si terrà una visita guidata alla Gam, su prenotazione. L’evento prende il via dalla mostra dedicata a Jules van Biesbroeck, artista attivo all’inizio del Novecento. La visita offre l’opportunità di approfondire le opere e il contesto storico-legale in cui sono state create.
Su prenotazione, domenica 19 aprile, dalle ore 11, visita guidata alla Gam. Si parte dalla mostra “I van Biesbroeck”. Durante il percorso si scopre la figura dell’artista, pienamente inserita nella cultura simbolista europea e che indaga la realtà andando oltre per scoprire l’anima oltre il vero.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Notizie correlate
La prima domenica del mese con i bambini alla Gam: visita guidata e caccia all'operaIn occasione della prima domenica del mese, giorno in cui alla Gam si entra gratis, la galleria propone un divertente appuntamento a pagamento (solo...
Dal primo conte donna al "Parsifal" di Wagner: nel weekend visita guidata alla scoperta di Villa TascaEntreremo in una dimora con quasi cinque secoli di storia, dalle sale riccamente decorate, che conservano ancora una forte atmosfera domestica, al...
Contenuti di approfondimento
Argomenti più discussi: Cultura. Gam. Domenica visita guidata mostra Jules van Biesbroeck e il primo Novecento; Jules van Biesbroeck e il primo Novecento: il 19 aprile visita guidata alla Gam.
Jules Van Biesbroeck. Un fiammingo a Palermo nel primo NovecentoLe opere del pittore e scultore Jules Van Biesbroeck jr. (Portici 1873 – Bruxelles 1965), artista cosmopolita e raffinato, di origine belga ma a lungo attivo in Italia, rappresentano una testimonianza ... exibart.com
Centauri, fauni e miti nell’opera di Jules van Biesbroeck, un simbolista da riscoprireA distanza di sei anni dalla mostra Anima delle cose (2019), La Galleria BPER di Modena celebra nuovamente l’opera di Jules van Biesbroeck, grazie alla mostra Ferine Creature, affidata alla curatela ... exibart.com