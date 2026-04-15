A Taranto si svolgerà domenica 19 aprile la 25ª edizione dell’“Auto Moto Raduno d’Epoca Città di Taranto”. L’evento prevede l’esposizione di veicoli storici, tra auto e moto d’epoca, e si svolgerà nella città pugliese. La manifestazione rappresenta un appuntamento annuale che richiama appassionati e collezionisti da diverse zone, offrendo l’opportunità di ammirare veicoli di interesse storico e culturale.

Tarantini Time Quotidiano Taranto si prepara ad accogliere la 25ª edizione dell’“Auto Moto Raduno d’Epoca Città di Taranto”, in programma domenica 19 aprile. L’iniziativa, promossa dal Ferrari Club Taranto e dal Movimento Sportivo con il patrocinio del Comune, porterà nel cuore della città mezzi storici e appassionati del settore. Piazza Maria Immacolata sarà il punto di riferimento dell’evento, dove auto e moto d’epoca verranno esposte per tutta la mattinata, trasformando il borgo umbertino in uno spazio dedicato alla memoria del motorismo. Il programma prenderà il via alle 9.30 con l’accoglienza dei partecipanti e la sistemazione dei veicoli.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Auto e moto d’epoca, Taranto torna indietro nel tempo con la 25ª edizione del raduno

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