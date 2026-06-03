AliExpress dà il via ai Summer Sales in Italia con consegna locale rapida e una nuova iniziativa di dirette streaming con gli influencer
AliExpress avvia i Summer Sales in Italia dall’1 al 10 giugno, con inizio alle 00:00 del primo giorno. La promozione include consegne rapide a livello locale e una nuova serie di dirette streaming con influencer. La piattaforma ha annunciato anche iniziative di marketing e promozioni speciali durante il periodo di vendita.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE MILANO, 3 giugno 2026 PRNewswire — AliExpress lancia i suoi Summer Sales, in programma dall’1 al 10 giugno, con il periodo ufficiale di vendita che prenderà il via alle 00:00 ora locale dell’1 giugno. Durante la campagna, gli acquirenti in Italia potranno usufruire di sconti fino all’80% su una vasta gamma di categorie molto richieste, tra cui Elettronica di consumo, Sport & Health e Automotive & Powersports. I prodotti contrassegnati dal badge Local+ vengono generalmente consegnati entro 3-5 giorni lavorativi, offrendo ai consumatori un’esperienza di acquisto più rapida e conveniente. La campagna di quest’anno segna anche la prima iniziativa su larga scala di AliExpress in Europa dedicata ai live streaming degli influencer. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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