Marchetti | Una Virgiliana nuova e rapida da percorrere per tutti

Un rappresentante locale ha annunciato una proposta per la realizzazione di una nuova strada Virgiliana, con l’obiettivo di ridurre i tempi di percorrenza e migliorare la sicurezza per i cittadini di Bondeno. La proposta punta a rendere più rapido il collegamento strategico e a ripristinare la qualità della vita nella zona. La nuova strada dovrebbe essere percorribile in modo più fluido e veloce rispetto all’attuale tracciato.

Ridurre i tempi di percorrenza, migliorare la sicurezza e restituire qualità della vita ai cittadini: è da qui che nasce la proposta di Michele Marchetti per una nuova strada Virgiliana, uno dei collegamenti più strategici per Bondeno. "Il tempo che ogni giorno i bondenesi trascorrono in auto per andare al lavoro, in ospedale o semplicemente verso Ferrara – sottolinea Marchetti – è tantissimo. Una vita persa nel traffico. È il momento di fare qualcosa per riprenderci il nostro tempo e soprattutto la nostra sicurezza". L’obiettivo è chiaro: realizzare un collegamento più rapido, sicuro ed efficiente tra Bondeno e Ferrara, attraverso un nuovo tracciato, modificato rispetto alla base attuale, della Virgiliana.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Marchetti: "Una Virgiliana nuova e rapida da percorrere per tutti" Notizie correlate Leggi anche: Le torture tra la Diaz e Bolzaneto. Una verità da percorrere insieme Nuova BYD Atto 3 Evo, carattere da sportiva e ricarica ultra-rapidaLa nuova BYD Atto 3 Evo debutta in Italia con l’obiettivo di alzare l’asticella nel segmento dei suv elettrici compatti.