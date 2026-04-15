La Fontana di Trevi vale oro | boom di ingressi con il ticket da 2 euro e gli influencer impazziscono

Da quando è stato introdotto il biglietto da 2 euro per visitare la Fontana di Trevi, si sono registrati aumenti significativi nel numero di visitatori. La misura ha suscitato reazioni contrastanti tra turisti e influencer, molti dei quali condividono foto e commenti sui social. La presenza di un costo di accesso ha generato discussioni sulla gestione e sulla tutela del monumento, attirando l’attenzione di media nazionali e internazionali.

La Fontana di Trevi, da quando è stato introdotto il ticket di 2 euro, accende sempre il dibattito e la curiosità di tutti, dato che uno dei luoghi più iconici di Roma si è trasformato in un caso da osservare con attenzione, anche perché nonostante il prezzo del biglietto, il record di ingressi si fa sentire. Tra visitatori, social e nuove dinamiche di accesso, la celebre fontana si conferma ancora una volta la protagonista assoluta. LEGGI ANCHE: Il ‘Parnassus’ di Letizia Cariello alla GAM: «Un luogo che non chiude ma apre» Fontana di Trevi, il ticket funziona: ingressi da record e incassi in crescita. Andiamo con ordine e partiamo dal principio.🔗 Leggi su Funweek.it Fontana di Trevi, il ticket da 2 euro debutta con oltre 5mila visitatoriAvvio positivo per la nuova modalità di visita alla Fontana di Trevi: 2 euro per turisti e non residenti nell’area di accesso ravvicinato e flussi... Ticket da 2 euro per vedere la Fontana di Trevi da febbraio: quando spetta l’esenzioneA partire da febbraio 2026, per visitare la Fontana di Trevi i turisti dovranno pagare un biglietto di ingresso di 2 euro.